Директора компании «Аккорд» в Ижевске могут оштрафовать за просрочку по госзаказу

Компания не обеспечила в срок АО «НПО ВСТ» 19 деталями.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводят проверку из-за просрочки ООО «Аккорд» поставок 19 деталей для АО «НПО ВСТ» в рамках государственного заказа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что ООО «Аккорд» в сентябре 2016 года согласно госзаказу должно было изготовить и поставить для АО «НПО ВСТ» более 30 деталей. Однако 19 из них компания не получила. Срок просрочки составил более 8 месяцев (250 календарных дней).

По постановлению прокурора Первомайского района Ижевска директор ООО «Аккорд» привлечен к административной ответственности по статье 14.55 части 1 КоАП России («Нарушение условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа») с назначением наказания в виде штрафа.

Кроме того, в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, принимаются меры для устранения выявленных нарушений.