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      Пешехода сбили насмерть на трассе в Завьяловском районе Удмуртии

      14:35, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:35, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      267
      0
      #ДТП\n#полиция\n#авария\n#пешеходы\n#смерть\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      267
      0

      Авария произошла поздним вечером на 192 км дороги Елабуга-Пермь.

      Завьялово. Удмуртия. Пешехода сбили насмерть на трассе в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло поздним вечером на 192 км дороги Елабуга-Пермь.

      В Госавтоинспекции также уточнили, что погибший находился на проезжей части «без цели ее перехода».

      «Необходимо отметить, что пешеход передвигался в темное время суток вне населенного пункта, а на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы», - уточнили в ведомстве.

      14:35, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      267
      0
      #ДТП\n#полиция\n#авария\n#пешеходы\n#смерть\n#Завьялово\n#происшествие

       

       

       

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