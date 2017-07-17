Авария произошла поздним вечером на 192 км дороги Елабуга-Пермь.

Завьялово. Удмуртия. Пешехода сбили насмерть на трассе в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло поздним вечером на 192 км дороги Елабуга-Пермь.

В Госавтоинспекции также уточнили, что погибший находился на проезжей части «без цели ее перехода».

«Необходимо отметить, что пешеход передвигался в темное время суток вне населенного пункта, а на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы», - уточнили в ведомстве.