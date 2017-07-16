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      Собственник сгоревшего автобуса «Самара-Ижевск» пообещал вознаграждение свидетелям ДТП

      14:22, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      14:22, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      234
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#авария\n#Самара\n#автобус\n#гибель людей
      Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
      234
      0

      По мнению руководства транспортной компании, до сих пор не выяснены все обстоятельства трагедии, повлекшей смерть 14 человек.

      Самара. «Евразийская корпорация автовокзалов», которой принадлежал автобус, сгоревший в Татарстане по пути из Самары в Ижевск, предложила вознаграждение за достоверную информацию о ДТП, которая сможет помочь следствию установить все обстоятельства происшествия. Об этом сообщил портал «63.ру».

      «Ни в одном источнике нам не удалось выяснить владельцев и имен водителей попутного автомобиля марки МАН-19.372 с государственным регистрационным номером О 785 ЕН 166 RUS, двигавшемся в сцепке с автомобилем марки КАМАЗ-5320 с государственным регистрационным номером К 766 ХС 166 RUS. Нигде не содержится информация о том, был ли освещен габаритными огнями неисправный грузовик, совершал ли он маневрирование, пытался ли уйти от столкновения», – приводит издание слова генерального директора компании Оксаны Никитиной.

      Напомним, в ДТП, произошедшем вблизи Заинска в ночь на 2 июля, погибли 14 человек. Автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с «КАМАЗом» и перевернулся после чего загорелся. Среди жертв трагедии – 4 жителя Удмуртии, в том числе девочка-подросток.

      14:22, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      234
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#авария\n#Самара\n#автобус\n#гибель людей

       

       

       

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