Собственник сгоревшего автобуса «Самара-Ижевск» пообещал вознаграждение свидетелям ДТП

По мнению руководства транспортной компании, до сих пор не выяснены все обстоятельства трагедии, повлекшей смерть 14 человек.

Самара. «Евразийская корпорация автовокзалов», которой принадлежал автобус, сгоревший в Татарстане по пути из Самары в Ижевск, предложила вознаграждение за достоверную информацию о ДТП, которая сможет помочь следствию установить все обстоятельства происшествия. Об этом сообщил портал «63.ру».

«Ни в одном источнике нам не удалось выяснить владельцев и имен водителей попутного автомобиля марки МАН-19.372 с государственным регистрационным номером О 785 ЕН 166 RUS, двигавшемся в сцепке с автомобилем марки КАМАЗ-5320 с государственным регистрационным номером К 766 ХС 166 RUS. Нигде не содержится информация о том, был ли освещен габаритными огнями неисправный грузовик, совершал ли он маневрирование, пытался ли уйти от столкновения», – приводит издание слова генерального директора компании Оксаны Никитиной.

Напомним, в ДТП, произошедшем вблизи Заинска в ночь на 2 июля, погибли 14 человек. Автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с «КАМАЗом» и перевернулся после чего загорелся. Среди жертв трагедии – 4 жителя Удмуртии, в том числе девочка-подросток.