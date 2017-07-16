В Ижевске нашли опасную артиллерийскую мину

В Балезинском районе в тот же день обнаружили 105-мм снаряд.

Ижевск. Удмуртия. Предмет, похожий на мину или авиационную бомбу нашли в районе моста через Иж в близи от улицы Красной вечером в пятницу, 14 июля. Об этом сообщили в паблике «Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)» со ссылкой на подписчика. Позже информацию о найденном боеприпасе подтвердили в пресс-службе Росгвардии, уточнив, что речь идет об артиллерийской мине для миномета калибра 82 мм.

«Поймал на поисковый магнит мину вызвал саперов оказалась 41-42 годов увезли уничтожать», - написал на своей странице Роман Вологдин, который и обнаружил боеприпас (орфография и пунктуация автора сохранена - прим. ред.).

В тот же день поступила информация о найденном 105-мм артиллерийском снаряде в Балезинском районе.

Обе находки специалистами были признаны опасными для окружающих и вывезены во взрывозащитном контейнере на полигон. Там боеприпасы уничтожили.