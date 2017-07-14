Трехлетний ребенок пострадал в Удмуртии при столкновении легковушки и «Газели»

ДТП произошло на 85 км автомобильной дороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга».

Можгинский район. Удмуртия. В Удмуртии при столкновении «ВАЗ-21099» и «ГАЗ-3010» пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло в четверг, 13 июля, около 17:30 на 85 км автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга». Водитель легковой машины – женщина – выезжала с второстепенной дороги и врезалась в «Газель». В результате ребенок, который был пассажиром «ВАЗ-21099», получил травмы.

Госавтоинспекция отмечает, что мальчик был в автокресле.