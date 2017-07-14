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      Трехлетний ребенок пострадал в Удмуртии при столкновении легковушки и «Газели»

      16:35, 14 июля, 2017
      16:35, 14 июля, 2017
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      #дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Можга\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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      ДТП произошло на 85 км автомобильной дороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга».

      Можгинский район. Удмуртия. В Удмуртии при столкновении «ВАЗ-21099» и «ГАЗ-3010» пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

      ДТП произошло в четверг, 13 июля, около 17:30 на 85 км автодороги «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга». Водитель легковой машины – женщина – выезжала с второстепенной дороги и врезалась в «Газель». В результате ребенок, который был пассажиром «ВАЗ-21099», получил травмы.

      Госавтоинспекция отмечает, что мальчик был в автокресле. 

      16:35, 14 июля, 2017
      197
      0
      #дети\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Можга\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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