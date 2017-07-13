Пожилая женщина погибла в ДТП под Ижевском

Пенсионерка пыталась перебежать дорогу.
Ижевск. Удмуртия. Пожилая женщина погибла в ДТП на трассе Елабуга – Пермь в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла утром в четверг, 13 июля.
24-летний водитель ВАЗ-2114 рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что ехал по дороге в сторону Можги, когда заметил перебегавшую дорогу пенсионерку.
«Сигналил, пытался затормозить. В итоге произошел наезд», - пояснил молодой человек.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
Пожилую женщину сбили на трассе в Удмуртии
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-13.
«Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите и не выбегайте на проезжую часть дороги перед близко идущими транспортными средствами. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!» - напоминают в Госавтоинспекции.