Два человека пострадали в «пьяном» ДТП в Сарапульском районе

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и перевернулся.

Сарапул. Удмуртия. Два человека пострадали в «пьяном» ДТП, которое произошло в Сарапульском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и перевернулся.

Авария произошла 12 июля в 11:45 минут, на 16 км трассы «Сарапул-Киясово». Водитель «ВАЗ-2112», находясь за рулем пьяным, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

«В результате ДТП водитель и его пассажир получили травмы – госпитализированы», - говорится в сообщении.