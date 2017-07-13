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      Два человека пострадали в «пьяном» ДТП в Сарапульском районе

      12:08, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:08, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      543
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      543
      0

      Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и перевернулся.

      Сарапул. Удмуртия. Два человека пострадали в «пьяном» ДТП, которое произошло в Сарапульском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и перевернулся.

      Авария произошла 12 июля в 11:45 минут, на 16 км трассы «Сарапул-Киясово». Водитель «ВАЗ-2112», находясь за рулем пьяным, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

      «В результате ДТП водитель и его пассажир получили травмы – госпитализированы», - говорится в сообщении.

      12:08, 13 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      543
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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