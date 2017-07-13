Уголовное дело возбудили в Ижевске из-за невыплаты зарплаты сотрудникам «Уралэлектромонтажа»

Компания задолжала своим работникам более 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Ижевске из-за невыплаты зарплаты работникам местного филиала компании «Уралэлектромонтаж». Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, работодатель задолжал сотрудникам более 1 млн рублей.

На невыплату пожаловались сами работники. Девять человек пришли на прием к председателю Госсовета Удмуртии Владимиру Невоструеву и руководителю регионального Следственного управления Владимиру Никешкину. Некоторые из обратившихся за помощью горожан уже уволились, но зарплату им так и не выдали.

После этого следователи возбудили дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).