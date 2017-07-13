В интернете продавали книги, включенные в список экстремистских материалов.

Кез. По требованию прокуратуры Кеза закрыли 10 сайтов, пропагандирующих экстремизм. Как сообщает пресс-служба надзорного органа региона, в интернете продавали книги, включенные в список экстремистских материалов.

«Выявленные книги содержат призывы к насилию и жестокости, нетерпимости к лицам различной национальности, содержатся публичные призывы к нацистской идеологии», - говорится в сообщении надзорного органа.

Вход на сайты при этом был свободный и не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием информационных сайтов и скопировать материалы в электронном варианте мог любой пользователь.