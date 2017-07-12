Нетрезвый мотоциклист протаранил ограждение на трассе в Удмуртии

Водителю грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Юкаменское. Удмуртия. 21-летний мотоциклист пострадал в ДТП на дороге Кельдыки –Новоялово в Юкаменском районе Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла вечером накануне, 11 июля.

Молодой человек, не имевший прав, решил прокатиться, но врезался в ограждение, в результате чего получил травмы.

«Водитель управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения свидетельствования на состояние опьянения отказался», - отмечают в Госавтоинспекции.

За отказ от проведения анализа водителю грозит штраф до 30 тыс. рублей.