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      Более 50 деревьев незаконно вырубили на улице 10 лет Октября в Ижевске

      18:02, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      18:02, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      57
      0
      #Ижевск\n#лес\n#происшествие
      57
      0

      По факту случившегося возбудили уголовное дело.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на улице 10 лет Октября (часть 3 статьи 260 УК РФ). Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

      О том, что недалеко от Армянской апостольской церкви началась вырубка леса, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель частного ижевского издательства «Монпоражён» Михаил Смагин.

      «Рядом с армянской церковью уже начали рубить лес. И не только внутри огороженного, но и за пределами. Сотрудники управления и лесхоза уже подключили прокуратуру и следствие, сейчас идёт проверка», - написал он.

      В силовом ведомстве пояснили: «Администрации города причинен ущерб почти на 900 тыс. рублей, незаконно вырублено 53 дерева различных пород».

      В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к случившемуся.

      18:02, 11 июля, 2017
      Ксения Чернова
      57
      0
      #Ижевск\n#лес\n#происшествие

       

       

       

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