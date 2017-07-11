Более 50 деревьев незаконно вырубили на улице 10 лет Октября в Ижевске

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на улице 10 лет Октября (часть 3 статьи 260 УК РФ). Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

О том, что недалеко от Армянской апостольской церкви началась вырубка леса, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель частного ижевского издательства «Монпоражён» Михаил Смагин.

«Рядом с армянской церковью уже начали рубить лес. И не только внутри огороженного, но и за пределами. Сотрудники управления и лесхоза уже подключили прокуратуру и следствие, сейчас идёт проверка», - написал он.

В силовом ведомстве пояснили: «Администрации города причинен ущерб почти на 900 тыс. рублей, незаконно вырублено 53 дерева различных пород».

В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к случившемуся.