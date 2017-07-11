Житель Удмуртии запер свою девушку в багажнике и угнал её автомобиль

Мужчина не хотел расставаться с возлюбленной

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии предстанет перед судом за то, что запер свою девушку в багажнике и угнал её автомобиль. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, мужчина так отреагировал на предложение возлюбленной расстаться.

Пара встречалась больше полугода. Однако в августе 2016 года девушка предложила прекратить отношения. Мужчина назначил ей встречу у одного из домов по улице Молодежной в Ижевске, куда его пассия прибыла на машине.

«После этого он сел за руль автомобиля и, удерживая её за руку, проследовал на автомобиле в направлении деревни Новая Вожойка Якшур-Бодьинского района», - отмечают следователи.

Добравшись до безлюдного места, мужчина затолкал девушку в багажник и тронулся в путь. Его пленнице удалось выбраться из авто на одной из дорог Завьяловского района.

Против мужчины возбудили уголовное дело, его взяли под стражу.