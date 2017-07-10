В Сарапуле несколько взрослых и 17 детей застряли на острове из-за плохой погоды

В итоге на помощь выехала теплоход и баржа для спасения местных жителей.

Сарапул. В Сарапуле четверо взрослых и 17 детей застряли на острове из-за плохой погоды. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в итоге на помощь выехала теплоход и баржа для спасения местных жителей.

Известно, что днем 6 июля от дежурного поступило сообщение о том, что на острове Пляж на Каме находится группа детей со своим тренером по карате.

«Информация поступила от работника Нижнекамских водных путей и сообщений, являющегося родителем одного из детей», - говорится в сообщении.

На место направили 12 спасателей, которые выяснили, что у группы имеется 9 палаток, достаточное количество продуктов питания. Группа переправилась на остров 2 июля на лодках и планировали находиться на нем до 6 июля.

«После ухудшения погодных условий и невозможности использования лодок было решено просить о помощи с переправой», - уточнили в администрации.

В итоге группу доставили в полном составе в Сарапул. Комиссия определила о недопустимости организации таких палаточных лагерей. По данному инциденту правоохранительными органами будут проведены соответствующие следственные действия и проверки.