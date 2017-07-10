На трассе «Ижевск – Воткинск» насмерть сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу перед близко движущимся транспортом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на Воткинском тракте насмерть сбили пешехода. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказали в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 9 июля около 22:30 на 28 км трассы «Ижевск – Воткинск». Молодой человек переходил дорогу из-за машины, которая стояла на обочине, перед близко едущей «Ладой». В результате пешехода сбили, и он получил смертельные травмы.

Напомним, что очевидцы происшествия в социальных сетях сообщали о том, что погибший был пьян.