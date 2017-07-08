Участвовавший в ДТП в Татарстане водитель автобуса попросил прощения у родственников погибших жителей Удмуртии

Мужчину арестовали до 2 сентября 2017 года.

Казань. Татарстан. Водителя автобуса, который участвовал в смертельном ДТП в Татартстане, где погибли жители Удмуртии, арестовали до 2 сентября 2017 года. Как сообщает "Интерфакс" , мужчина попросил прощения у всех родственников погибших в страшной аварии по Заинском.

"Я каюсь, это неожиданно произошло. Это страшная трагедия", - сказал водитель автобуса.

По данным представителя следствия, который выступил в суде, подозреваемый сумел вытащить из горящего транспорта четырех человек.

Владелец перевозчика "Евразийская корпорация автовокзалов" (Самара) Фэния Хакимова сообщила, что будет настаивать на обжаловании решения об аресте. По ее словам, ранее к водителю автобуса не пускали нанятых компанией адвокатов. Встретиться со своим подзащитным те смоги только в день суда.

"Четыре дня с ним работал дежурный адвокат", - сказала Хакимова.

Ранее говорилось, что водитель автобуса остается единственным задержанным по делу. Двух других водителей: грузового автомобиля, в который врезался автобус, и сменного водителя арестованного, отпустили под обязательства о явке.