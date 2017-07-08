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      Участвовавший в ДТП в Татарстане водитель автобуса попросил прощения у родственников погибших жителей Удмуртии

      10:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      10:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      313
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#смерть
      Фото: 16.mchs.gov.ru/
      313
      0

      Мужчину арестовали до 2 сентября 2017 года.

      Казань. Татарстан. Водителя автобуса, который участвовал в смертельном ДТП в Татартстане, где погибли жители Удмуртии, арестовали до 2 сентября 2017 года. Как сообщает "Интерфакс", мужчина попросил прощения у всех родственников погибших в страшной аварии по Заинском.
      "Я каюсь, это неожиданно произошло. Это страшная трагедия", - сказал водитель автобуса.
      По данным представителя следствия, который выступил в суде, подозреваемый сумел вытащить из горящего транспорта четырех человек.
      Владелец перевозчика "Евразийская корпорация автовокзалов" (Самара) Фэния Хакимова сообщила, что будет настаивать на обжаловании решения об аресте. По ее словам, ранее к водителю автобуса не пускали нанятых компанией адвокатов. Встретиться со своим подзащитным те смоги только в день суда.
      "Четыре дня с ним работал дежурный адвокат", - сказала Хакимова.
      Ранее говорилось, что водитель автобуса остается единственным задержанным по делу. Двух других водителей: грузового автомобиля, в который врезался автобус, и сменного водителя арестованного, отпустили под обязательства о явке.
      Смертельное ДТП на трассе в Татарстане, в котором погибли 14 человек, произошло 2 июля 2017 года. Среди них было четыре жителя Удмуртии.

       

      10:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      313
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#смерть

       

       

       

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