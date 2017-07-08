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      Студентка из Вавожского района за полтора года незаконно получила больше 100 тыс рублей пенсии

      16:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      16:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      353
      0
      #пенсии\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#деньги\n#финансы и деньги
      353
      0

      Деньги выплачивались ей по по потере кормильца.

      Вавожский район. Удмуртия. Студентка Ижевского торгово-экономического техникума из Вавожского района полтора года незаконно получала пенсию по потере кормильца. Как сообщает пресс-служба Увинского районного суда, Пенсионный фонд переплатил ей более 113 тыс. рублей.
      Пенсию по потере кормильца девушке назначили при поступлении на весь период обучения, но через год из техникума ее отчислили, а в Пенсионный фонд об этом девушка не сообщила и продолжала получать деньги на свой лицевой счет.
      16:00, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      353
      0
      #пенсии\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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