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      Условные сроки получили жители Удмуртии за 9 краж

      12:00, 08 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      12:00, 08 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      174
      0
      #кража\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие
      174
      0

      Общая сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.

      Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор двум преступникам, которые совершили девять краж. Об этом сообщает пресс-служба Юкаменского районного суда.

      Суд установил, что осужденные незаконно проникли в склады и украли автомобильные запчасти из ремонтной мастерской ООО «Курьинское», имущество из склада ООО «Качкашурское» и из гаража Курьинского мастерского участка Юкаменского производственного участка Глазовлес-филиал АУ УР «Удмуртлес» в Красногорском районе, имущество из склада ООО «Маяк», продукты из магазина Якшур-Бодьинского РайПО и запчасти из склада ООО «Рассвет», СПК «Колхоз имени Мичурина» и ООО «Маяк» в Балезинском районе. Также мужчины украли кабель.

      Общая сумма причиненного материального ущерба составила 441 109 рублей 59 копеек.

      Суд назначил одному из осужденных наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на ри года. Второму 4 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также арестовано имущество осужденных.

      12:00, 08 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      174
      0
      #кража\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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