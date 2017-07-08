Условные сроки получили жители Удмуртии за 9 краж

Общая сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.

Юкаменское. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор двум преступникам, которые совершили девять краж. Об этом сообщает пресс-служба Юкаменского районного суда.

Суд установил, что осужденные незаконно проникли в склады и украли автомобильные запчасти из ремонтной мастерской ООО «Курьинское», имущество из склада ООО «Качкашурское» и из гаража Курьинского мастерского участка Юкаменского производственного участка Глазовлес-филиал АУ УР «Удмуртлес» в Красногорском районе, имущество из склада ООО «Маяк», продукты из магазина Якшур-Бодьинского РайПО и запчасти из склада ООО «Рассвет», СПК «Колхоз имени Мичурина» и ООО «Маяк» в Балезинском районе. Также мужчины украли кабель.

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 441 109 рублей 59 копеек.

Суд назначил одному из осужденных наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на ри года. Второму 4 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также арестовано имущество осужденных.