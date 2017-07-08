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      Житель Удмуртии пытался изнасиловать падчерицу

      14:00, 08 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      14:00, 08 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      382
      0
      #дети\n#Кез\n#Удмуртия\n#насилие\n#уголовное дело\n#изнасилование\n#суд\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      382
      0

      На помощь девочке пришла мать, которая вызвала полицию.

      Кез. Удмуртия. 38-летнегно жителя Кеза обвиняют в попытке изнасиловать свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      По данным следствия, инцидент произошел 12 июня 2017 года около 16:00. На помощь девочке пришла мать, которая вызвала полицию.

      Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК России («Покушение на изнасилование»). Расследование уголовного дела продолжается.

      14:00, 08 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      382
      0
      #дети\n#Кез\n#Удмуртия\n#насилие\n#уголовное дело\n#изнасилование\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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