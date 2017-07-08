Житель Удмуртии пытался изнасиловать падчерицу

На помощь девочке пришла мать, которая вызвала полицию.

Кез. Удмуртия. 38-летнегно жителя Кеза обвиняют в попытке изнасиловать свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, инцидент произошел 12 июня 2017 года около 16:00. На помощь девочке пришла мать, которая вызвала полицию.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК России («Покушение на изнасилование»). Расследование уголовного дела продолжается.