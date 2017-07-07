Протест удовлетворили, правовой акт привели в соответствие с действующим законодательством.

Ижевск. Прокуратура Балезино опротестовала решение администрации об отключении освещения ночью. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, протест удовлетворили, правовой акт привели в соответствие с действующим законодательством.

Решение администрации, к примеру, подразумевало отключении уличного освещения на территории микрорайона «Лесобаза» с полтретьего ночи. На остальной части поселка Балезино освещение также приостанавливается с двух часов ночи.

Между тем, указанные ограничения в организации уличного освещения нарушают требования ГОСТ Р 52766-2007, согласно которым отключение наружного освещения или снижение освещенности поверхности проезжей части в местах пешеходных переходов, расположенных в населенных пунктах в темное время суток не допускается, за исключением случаев аварийного нарушения электроснабжения.