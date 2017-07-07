Наркоторговцам из Удмуртии грозит до 20 лет лишения свободы

Трое молодых людей и девушка осуществляли преступную деятельность с февраля по март этого года.

Ижевск. В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы наркосбытчиков. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, трое молодых людей и девушка осуществляли свою деятельность с февраля по март этого года.

В доме на улице Удмуртской обвиняемые арендовали квартиру, в которой один из них готовил и расфасовывал синтетические наркотики (соли и смеси). Трое соучастников сбывали запрещенные вещества.

При досмотре у «закладчиков» обнаружили по 30 свертков с наркотиками. В ходе обыска в квартире полицейские обнаружили и изъяли еще 1,5 килограмма синтетики.

Еще 800 граммов нашли на чердаке одного из домов по улице Союзной в Ижевске.