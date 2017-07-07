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      В Воткинске пьяный водитель врезался в дерево

      10:10, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:10, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      193
      0
      #ДТП\n#Воткинск\n#алкоголь\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      193
      0

      Авария произошла на одной из центральных улиц города.

      Ижевск. В Воткинске пьяный водитель иномарки врезался в дерево. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на одной из центральных улиц города.

      ДТП случилось 6 июля в 16:30 около дома №27 на улице Мира.

      «Водитель автомобиля «Рено», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», - говорится в сообщении ведомства.

      В результате аварии водитель получил травмы.

      Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством пьяным водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

      «А в отношении водителей, повторно севших за руль пьяными, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет», - уточнили в региональном ГИБДД.

      Если Вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.

      10:10, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      193
      0
      #ДТП\n#Воткинск\n#алкоголь\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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