Забравших «закладку» с курительными смесями в Москве молодых людей задержали в Ижевске

Вещество они купили через интернет, а закладку забрали в Москве.

Ижевск. Удмуртия. 995 граммов курительных смесей «PVP» изъяли у трех ижевчан 1995, 1996 и 1997 годов рождения. Молодых людей с веществом задержали на улице Воткинское шоссе, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Позже выяснилось, что наркотики они купили через интернет, а закладку забрали в Москве. Уголовное дело в отношение них возбудили по статье 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Молодым людям грозит срок до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.