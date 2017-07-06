Несколько районов Удмуртии остались без электричества во время непогоды

Отключение произошло в Завьяловском, Можгинском, Кизнерском и Малопургинском районах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии несколько районов остались без электричества вечером 5 июля и-за непогоды. Как сообщает пресс-служба Удмуртэнерго, отключение произошло в Завьяловском, Можгинском, Кизнерском и Малопургинском районах.

В первую очередь было восстановлено энергоснабжение социально-значимых объектов - детских садов, школ, медицинских учреждений – и объектов жизнеобеспечения. В устранении последствий атмосферного фронта задействованы 29 бригад в составе 79 человек и 32 единицы техники.

Напомним, что в среду, 5 июля, синоптики предупреждали жителей республики о сильном дожде и грозах.