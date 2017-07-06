В Ижевске иномарка столкнулась с мотоциклом

Байкер госпитализирован. Госавтоинспекция уточняет информацию о его состоянии.

Ижевск. Удмуртия. Мотоцикл и «Рено Логан» столкнулись в Ижевске. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии, информация о состоянии байкера уточняется, по предварительным данным он госпитализирован.

ДТП произошло в четверг, 6 июля, у дома №48 по улице Маяковского рядом с магазином «Три банана» около 7:43. Водитель автомобиля «Рено Логан» выезжал с прилегающей территории.