В Удмуртии с начала года на пожарах погибло 7 детей

Отметим, что в прошлом году за такое же время не зарегистрировано ни одного возгорания с гибелью ребенка.

Ижевск. Удмуртия. 7 детей погибло на 5 пожарах в Удмуртии с начала года. Как сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы республики, за такой же период прошлого года гибели детей на пожарах зарегистрировано не было.

Все возгорания были в жилом секторе, последняя трагедия произошла 9 июня в поселке Камбарка. На месте пожара в квартире дома воинской базы обнаружены тела 5-летнего мальчика и 3-летней девочки. Родители малышей оставили их дома одних.

Предыдущая трагедия случилась в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе Ижевска. При пожаре погибли пенсионеры и два внука – мальчики 2006 и 2007 годов рождения.