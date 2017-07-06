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      В Удмуртии с начала года на пожарах погибло 7 детей

      09:00, 06 июля, 2017
      09:00, 06 июля, 2017
      197
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      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
      Фото: gps-ur.ru
      197
      0

      Отметим, что в прошлом году за такое же время не зарегистрировано ни одного возгорания с гибелью ребенка.

      Ижевск. Удмуртия. 7 детей погибло на 5 пожарах в Удмуртии с начала года.  Как сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы республики, за такой же период прошлого года гибели детей на пожарах зарегистрировано не было.

      Все возгорания были в жилом секторе, последняя трагедия произошла 9 июня в поселке Камбарка. На месте пожара в квартире дома воинской базы обнаружены тела 5-летнего мальчика и 3-летней девочки. Родители малышей оставили их дома одних.

      Предыдущая трагедия случилась в ночь с 21 на 22 апреля в Ленинском районе Ижевска. При пожаре погибли пенсионеры и два внука – мальчики 2006 и 2007 годов рождения.

      09:00, 06 июля, 2017
      197
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

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