Пьяный водитель в Ижевске врезался в столб

Автолюбитель и его пассажир получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пьяный водитель не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в среду, 5 июля, около 3:50 напротив дома №134 по улице Ленина. 24-летний автомобилист и его пассажир получили травмы.

В Ижевске пьяный водитель врезался в столб Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-05.

Госавтоинспекция Удмуртии призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях в дежурную часть ГИБДД по телефону 415-700 или 415-701.