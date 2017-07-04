В Ижевске начали проверку после массовой порчи автомобилей

В дежурную часть по факту вандализма над 10 машинами поступило два сообщения от граждан.

Ижевск. Удмуртия. МВД начало проверку после массовой порчи автомобилей в Ижевске на улице Тверская напротив дома №55а. Как сообщает пресс-служба управления МВД по городу, по факту вандализма зарегистрировано два сообщения от граждан.

«В настоящее время начальником УМВД России по Ижевску Александром Никитиным проведение проверки по данному факту поручено отделу полиции №1 (по Ленинскому району)», - говорится в сообщении.

О том, что в Ижевске несколько машин облили краской, жители города также рассказали в социальных сетях.

Напомним, что весной этого года в Ижевске на Воткинском шоссе поцарапали сразу несколько автомобилей. Уголовное дело по данному факту возбуждать не стали.