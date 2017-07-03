Бывший сотрудник завода «Купол» в Ижевске присвоил более 250 тыс рублей

Экс-начальника бюро труда и заработной платы предприятия обвинили в коммерческом подкупе.





Ижевск. Удмуртия. Бывшего начальника бюро труда и заработной платы механосборочного цеха АО «ИЭМЗ «Купол» в Ижевске осудили за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что у обвиняемого была возможность влиять на начисление сотрудникам премий. Мужчина воспользовался своим служебным положением и предложил нескольким работникам цеха незаконно начислить премию с условием, что половину полученной суммы они передадут ему, в противном случае дополнительные выплаты они вообще не получат.

Таким образом с января по ноябрь 2016 года осужденный начислял премии 10 работникам завода и получил от них в общей сложности более 250 тыс. руб.

Бывшего начальника цеха приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей и уволили с предприятия.