Следователи в Ижевске начали проверку после отравления детей парами хлора в сауне

Пострадавшим ребятам оказали медицинскую помощь, сейчас они находятся дома.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали проверку по факту отравления детей парами хлора в сауне. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

2 июля около 18:00 в детскую клиническую больницу были госпитализированы пять несовершеннолетних с признаками отравления газообразным хлором. Установлено, что отравление произошло в сауне. Сейчас дети находятся дома.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей пострадавших, назначили судебно-медицинские экспертизы, изъяли необходимые пробы. К проведению проверки привлечены органы Роспотребнадзора.

Напомним, что всего в банном комплексе на улице Гагарина отравилось 11 человек.