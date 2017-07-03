Псевдоцелительница украла у пенсионерки из Ижевска более 200 тыс рублей

Такая сумма, по словам потерпевшей, была нужна для проведение магического ритуала.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мошенница под видом целительницы украла у пенсионерки 214 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Удмуртии.

По словам 78-летней потерпевшей, в конце июня в городке Строителей к ней подошла незнакомая женщина, чтобы узнать время. Через пару минут присоединилась еще одна. Женщины начали между собой разговаривать, и пенсионерка поняла, что одна из них «целительница». Затем потерпевшая и «пациентка» договорились вечером сходить к ней на прием. Для проведения магического ритуала потерпевшей нужно было передать «целительнице» на некоторое время все свои сбережения.

Спустя несколько часов пенсионерка передала пакет, в котором было 214 тыс. рублей мошеннице. Та положила его в сумку и достала, как оказалось, уже другой пакет и передала его женщине сказав, что до вечера пакет открывать нельзя.

Пенсионерка вернулась домой, открыла пакет и увидела, что вместо денег в нем были газеты.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России («Мошенничество»).