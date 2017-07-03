ГИБДД Удмуртии: устроивший массовое ДТП в Ижевске таксист пытался покончить с собой

Задуманное ему осуществить не удалось.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности массовой аварии на Воткинском шоссе в Ижевске. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло накануне, 2 июля, в 19:48.

Как пояснил сотрудникам Госавтоинспекции 58-летний водитель «Рено Логана», он пытался покончить с собой. Однако задуманное ему осуществить не удалось. Вместо этого иномарка врезалась в забор, а потом протаранила 7 машин. Повреждения получили «ВАЗ-2114», «Ладу Приора», «Форд Фокус», «Шевроле Ланос», «Фиат Альбеа», «Фольксваген» и «Опель Омега».

Автолюбитель получил травмы. В ходе осмотра выяснилось, что он был пьян.