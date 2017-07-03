Пьяный житель Балезинского района сел за руль трактора с маленьким ребенком и перевернулся

Об этом на совещании органов госвласти сообщил глава МВД по Удмуртии Александр Первухин.

Балезино. Удмуртия. 37-летний житель Балезинского района сел пьяным за руль трактора со своим полуторагодовалым ребенком и перевернулся. Об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июля, сообщил руководитель МВД по Удмуртии Александр Первухин.

«37-летний житель Балезинского района в течение нескольких дней издевался над свои полуторагодовалым ребенком, а затем с ним же сел пьяным за руль трактора. Трактор опрокинулся. К счастью, мальчик выжил. Сейчас готовятся документы о лишении прав. Мать мальчика тоже была в пьяном состоянии», - сказал Первухин.