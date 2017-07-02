Родственники погибших в ДТП в Татарстане жителей Удмуртии получат материальную помощь

Воскресенье, 2 июля, объявлено в Республике Татарстан днем траура.

Казань. Республика Татарстан. Родственники жертв автокатастрофы на трассе в Татарстане получат материальную помощь в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Об этом, со ссылкой на слова премьер-министра республики Алексея Песошина, говорится на сайте регионального кабинета министров.

По словам Песошина, из 12 человек, выживших в катастрофе, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, пятеро - в тяжелом состоянии. Два человека после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

«Правительство Республики Татарстан приняло постановление об оказании единовременной материальной помощи – всем семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей (на каждого погибшего – прим. ред.). Пострадавшие получат материальную помощь в зависимости от степени тяжести их состояния. При легкой степени тяжести - 100 тыс. руб., средней степени тяжести – 200 тыс. руб. и тяжелым – 300 тыс. руб.», - сообщил Алексей Песошин.

Он также рассказал, что в Казани будет организовано размещение родственников, которые приезжают к пострадавшим, а также не опознание тел погибших людей.

Президент Татарстана объявил воскресенье, 2 июля, днем траура. Праздничные мероприятия национального праздника Сабантуй, назначенные на этот день, перенесены на неделю.

Комментарий Алексея Песошина Видео пресс-служба Правительства РТ. Подробности: http://kazanreporter.ru/post/2403_tragediya_pod_zainskom-_chto_izvestno_ob_avarii

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»). Правоохранительные органы задержали генерального директора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», чей автобус попал в смертельное ДТП.

По одной из версий, которую озвучили в региональном управлении Следственного комитета России по Татарстану, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика . Кроме того, среди возможных причин трагедии рассматривается сон за рулем, а также то, что мужчина не смог справится с управлением при обгоне.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Самара-Ижевск. После этого автобус загорелся.

По данным Минздрава Татарстана, на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 14 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть», а также в Альметьевск. Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.

В главном управлении МЧС России по Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили, что среди погибших и пострадавших были жители Удмуртии.

Номера «горячей линии» региональных управлений МЧС России: В Татарстане -(843) 227-46-96, 227-45-63. В Самарской области -(846) 337-72-82. В Удмуртской Республике -(83412) 51-45-50