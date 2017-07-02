Двое подростков в Ижевске получили по три года колонии за разбой

Добычей молодых людей стал сотовый телефон и 100 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Двое подростков в Ижевске на три года отправились в колонию за разбой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, парни в ноябре 2016 года напали на горожанина на тропинке в городке Металлургов.

Попытавшуюся убежать жертву несовершеннолетние избили руками, ногами и бутылкой. Угрожая ножом, они повели молодого человека к банкомату, чтобы снять деньги с карточки. По дороге добычей разбойников стали 100 рублей и сотовый телефон. Сумку они забрать не смогли – подростков задержали сотрудники полиции.

Учитывая, что юные злоумышленники ранее судимы за совершение преступлений против собственности, суд назначил каждому из них наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, с подсудимых в пользу потерпевшего взыскано 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.