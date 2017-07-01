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      В Сюмсинском районе врача-терапевта обвинили в смерти пациентки

      15:29, 01 июля, 2017
      15:29, 01 июля, 2017
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      #медицина\n#врачи\n#здравоохранение\n#следствие\n#суд
      Фото: pixabay.com
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      Женщина скончалась в реанимации.  

      Сюмси. Удмуртия. Халатность сельского медика могла стать причиной смерти женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Сюмсинского районного суда Удмуртии.  

      Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установило, что в январе 2016 года в реанимации медицинского учреждения скончалась 47-летняя жительница Сюмсинского района. Ранее она обращалась к участковому врачу-терапевту.  

      Однако 38-летняя женщина-медик не поставила верный диагноз, не назначила повторный прием, и не отправила пациентку на госпитализацию. Отсутствие своевременной медицинской помощи привело к летальному исходу, считают следователи. В настоящее время по уголовному делу назначено судебное заседание.

      15:29, 01 июля, 2017
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      #медицина\n#врачи\n#здравоохранение\n#следствие\n#суд

       

       

       

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