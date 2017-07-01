В Сюмсинском районе врача-терапевта обвинили в смерти пациентки

Женщина скончалась в реанимации.

Сюмси. Удмуртия. Халатность сельского медика могла стать причиной смерти женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Сюмсинского районного суда Удмуртии.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие установило, что в январе 2016 года в реанимации медицинского учреждения скончалась 47-летняя жительница Сюмсинского района. Ранее она обращалась к участковому врачу-терапевту.

Однако 38-летняя женщина-медик не поставила верный диагноз, не назначила повторный прием, и не отправила пациентку на госпитализацию. Отсутствие своевременной медицинской помощи привело к летальному исходу, считают следователи. В настоящее время по уголовному делу назначено судебное заседание.