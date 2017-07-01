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      Подвал и подъезд дома на улице Сабурова затопило дождями

      14:16, 01 июля, 2017
      14:16, 01 июля, 2017
      74
      0
      #Администрация Ижевска\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#авария\n#наводнение\n#потоп
      Фото: facebook.com/Марат Исмагилов
      74
      0

      Комментарий по ситуации дали в администрации Ижевска.  

      Ижевск.Удмуртия. В администрации столицы Удмуртии прокомментировали ситуацию с подтоплением подвала и подъезда жилого дома № 69 по улице Сабурова в Устиновском районе.  

      Ранее жильцы жаловались на то, что 27 июня их дом подтопило после порыва на сетях холодного водоснабжения. При этом, по их словам, специалисты занялись ликвидацией порыва только 28 июня. Данную информацию обнародовал на своей странице в социальной сети главный госжилинспектор Удмуртии Марат Исмагилов.  

      Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, 26 июня вечером сотрудники «Ижводоканала» ремонтировали по заявке о повреждении участок водопровода, проходящего с западной стороны жилых домов 63, 69, 75, 27а, 41 и 43 по улице Сабурова. Утечка воды была локализована. При этом пришлось отключить от холодного водоснабжения дома № 75, 27а, 35 и 41, также правый ввод ЦТП по адресу Сабурова 47а. Отмечается, что в данный период времени мастером диспетчерской службы совместно со старшей по дому № 69 была проверена придомовая территория, а сантехник УК «Ареола» осмотрел подвал объекта. Затопления на тот момент не наблюдалось.  

      26 и 27 июня на улице Сабурова велись работы по ремонту водопровода. По просьбам жильцов периодически возобновлялось холодное водоснабжение: 26 июня с 23.00 до 24.00 и 27 июня с 06.00 до 10.30. Окончательно водоснабжение жилых домов на Сабурова возобновилось в 19.00 27 июня, после завершения ремонта. Заявок в диспетчерскую службу «Ижводоканала» о затоплении дома № 69 не поступало.  

      Таким образом, подвал и подъезд указанного дома могло затопить в результате сильного дождя, который шел 27 июня. Объект расположен ниже бровки проезжей части дороги на 1,5-1,8 м, при этом отмостка дома выполнена без уклона, отмечается в сообщении пресс-службы городской администрации.

      14:16, 01 июля, 2017
      74
      0
      #Администрация Ижевска\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#авария\n#наводнение\n#потоп

       

       

       

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