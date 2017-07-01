МЧС предупредило жителей Удмуртии о возможности подтоплений в результате ливней

Дожди в регион принесет теплый фронт.

Ижевск. Удмуртия. На Удмуртию надвигается теплый фронт. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Гидрометцентра республики Алла Шумихина.

По данным синоптиков, его прихода следует ожидать в субботу, 1 июля. Он принесет в регион умеренные дожди, местами они могут быть сильными. Осадки ожидаются также в ночь с субботы на воскресенье. 2 июля интенсивность дождей уменьшится. При этом есть вероятность гроз.

Воздух в субботу прогреется до 15-20°. В ночь на воскресенье ожидается 6-11°, днем 17-22°.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике между тем предупредили о вероятности более серьезных последствий дождей и гроз, ожидаемых в наступившие выходные.

В частности, есть вероятность подтопления отдельных территорий, повреждения линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций.

В связи с этим жителям Удмуртии рекомендуется по возможности отказаться от поездок и прогулок, а также подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.).

Во время ливня и грозы в помещениях следует закрывать оконные рамы и форточки, по возможности отключать бытовую технику от сети питания. Автовладельцам советуют не парковаться возле деревьев и рекламных щитов, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.