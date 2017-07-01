  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      МЧС предупредило жителей Удмуртии о возможности подтоплений в результате ливней

      10:23, 01 июля, 2017
      10:23, 01 июля, 2017
      658
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#МЧС России по Удмуртии
      Фото: pixabay.com
      658
      0

      Дожди в регион принесет теплый фронт.  

      Ижевск. Удмуртия. На Удмуртию надвигается теплый фронт. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь Гидрометцентра республики Алла Шумихина.  

      По данным синоптиков, его прихода следует ожидать в субботу, 1 июля. Он принесет в регион умеренные дожди, местами они могут быть сильными. Осадки ожидаются также в ночь с субботы на воскресенье. 2 июля интенсивность дождей уменьшится. При этом есть вероятность гроз.  

      Воздух в субботу прогреется до 15-20°. В ночь на воскресенье ожидается 6-11°, днем 17-22°.  

      В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике между тем предупредили о вероятности более серьезных последствий дождей и гроз, ожидаемых в наступившие выходные.  

      В частности, есть вероятность подтопления отдельных территорий, повреждения линий электропередач, падения деревьев и рекламных конструкций.  

      В связи с этим жителям Удмуртии рекомендуется по возможности отказаться от поездок и прогулок, а также подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.).  

      Во время ливня и грозы в помещениях следует закрывать оконные рамы и форточки, по возможности отключать бытовую технику от сети питания. Автовладельцам советуют не парковаться возле деревьев и рекламных щитов, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

      10:23, 01 июля, 2017
      658
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#МЧС России по Удмуртии

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      11908

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      11290
      08:00, 26 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8359
      08:00, 27 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7743
      14:06, 25 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      5304
      15:53, 28 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6491

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2604
      09:45, 26 июня, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1459
      10:43, 29 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      966
      13:31, 24 июня, 2017

      Банки получили черные списки сомнительных клиентов, составленные Росфинмониторингом

      632
      15:32, 29 июня, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      5479

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      915
      15:54, 24 июня, 2017

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      789
      10:00, 30 июня, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекут из могилы для установления отцовства

      630
      18:57, 26 июня, 2017

      Мяукающие гепарды произвели фурор в сети

      569
      09:24, 28 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017

      Смертельная авария под Ижевском

      30 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: производство молока и приемная Росавтодора «ВКонтакте»

      29 июня, 2017