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      Арестованного на два месяца Рафиса Касимова освободили от должности и.о. зампреда правительства Удмуртии

      19:36, 30 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      19:36, 30 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      425
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#суд
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      425
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      Соответствующий указ подписал врио главы региона Александр Бречалов.

      Ижевск. Арестованного на два месяца Рафиса Касимова освободили от должности исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии. Соответствующий указ, опубликованный на сайте главы и кабинета министров, подписал врио главы региона Александр Бречалов.

      «Освободить Касимова Рафиса Зинатулловича от исполнения обязанностей заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики 22 июня 2017 года», - говорится в указе.

      Напомним, Касимова задержали ранним утром 22 июня. Это может быть связано с вырубкой леса в заказниках Удмуртии. Позднее бывшего и.о. зампреда правительства арестовали на два месяца

      19:36, 30 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      425
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#суд

       

       

       

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