Арестованного на два месяца Рафиса Касимова освободили от должности и.о. зампреда правительства Удмуртии

Соответствующий указ подписал врио главы региона Александр Бречалов.

Ижевск. Арестованного на два месяца Рафиса Касимова освободили от должности исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии. Соответствующий указ, опубликованный на сайте главы и кабинета министров, подписал врио главы региона Александр Бречалов.

«Освободить Касимова Рафиса Зинатулловича от исполнения обязанностей заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики 22 июня 2017 года», - говорится в указе.

Напомним, Касимова задержали ранним утром 22 июня. Это может быть связано с вырубкой леса в заказниках Удмуртии. Позднее бывшего и.о. зампреда правительства арестовали на два месяца.