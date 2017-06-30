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      Житель Удмуртии убил знакомого из Екатеринбурга ради денег на дорогу домой

      14:20, 30 июня, 2017
      Ксения Чернова
      14:20, 30 июня, 2017
      Ксения Чернова
      408
      0
      #Екатеринбург\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#убийство
      Фото: СУ СКР по Удмуртии
      408
      0

      Злоумышленник украл золотые украшения из квартиры убитого им мужчины.

      Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии признали виновным в убийстве знакомого из Екатеринбурга и краже драгоценностей. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, мужчина проведет в колонии строгого режима 8 лет.

      Кроме того, с него взыщут 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

      Как удалось выяснить следователям, убийство произошло 1 декабря 2016 года. Житель Удмуртии приехал в Екатеринбург к знакомому, который обещал дать ему деньги в долг. Отметить встречу мужчины решили за рюмкой, однако в ходе попойки хозяин заявил, что не готов расстаться с обещанной суммой. Гость накинулся на знакомого и стал избивать его бутылкой, утюгом, позже в ход пошли два ножа.

      «От полученных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Уходя с места преступления, злоумышленник снял с себя окровавленную одежду, чтобы потом выбросить ее, и, переодевшись в чистые вещи потерпевшего, покинул квартиру», - отмечается в сообщении.

      Чуть позже мужчина вернулся в квартиру знакомого, стащил золотые украшения. Цепочку, браслет и крестик он сдал в ломбард, на вырученные деньги вернулся домой. Украденное золотое кольцо спрятал в цветочном горшке.

      Тело убитого нашли только спустя 5 дней, а 13 декабря правоохранители задержали жителя Удмуртии, который сознался в преступлении. Он рассказал, куда спрятал кольцо и где оставил окровавленную одежду.

      14:20, 30 июня, 2017
      Ксения Чернова
      408
      0
      #Екатеринбург\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#убийство

       

       

       

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