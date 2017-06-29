В Удмуртии завершили расследование убийства новорожденного ребенка

Тело обнаружили в общежитии Дебесского политехникума.
Дебесы. Следователи Удмуртии завершили расследование убийства новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР, тело обнаружили в общежитии Дебесского политехникума.
Дело было возбуждено по статье 106 УК России («Убийство матерью новорожденного ребенка»).
Несовершеннолетнюю мать ребёнка, причинившую своему сыну травмы несовместимые с жизнью, признали невменяемой в момент совершения убийства.
Отметим, что прокурор утвердил постановление о принудительном лечении. Дело направили в суд.