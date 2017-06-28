В рамках производств наложили 492 ареста на имущество должников на сумму 15 миллионов рублей.

Ижевск. Приставы Удмуртии с начала года взыскали 45 млн рублей с водителей за езду пьяными. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в рамках производств наложили 492 ареста на имущество должников на сумму 15 миллионов рублей.

«…вынесено 3,3 тыс. ограничений в праве выезда из России, 502 должника ограничены в специальном праве управления транспортным средством», - уточнили приставы.

Отметим, что совсем недавно у одного из горожан за неоплаченные штрафы арестовали автомобиль «Ситроен».

«У гражданина есть 10 дней на оплату задолженности, либо передача иномарки на торги в Росимущество», - сообщает УФССП.