В рамках производств наложили 492 ареста на имущество должников на сумму 15 миллионов рублей.
Ижевск. Приставы Удмуртии с начала года взыскали 45 млн рублей с водителей за езду пьяными. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, в рамках производств наложили 492 ареста на имущество должников на сумму 15 миллионов рублей.
«…вынесено 3,3 тыс. ограничений в праве выезда из России, 502 должника ограничены в специальном праве управления транспортным средством», - уточнили приставы.
Отметим, что совсем недавно у одного из горожан за неоплаченные штрафы арестовали автомобиль «Ситроен».
«У гражданина есть 10 дней на оплату задолженности, либо передача иномарки на торги в Росимущество», - сообщает УФССП.