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      Электроснабжение восстановили во всех отключенных населенных пунктах Завьяловского района

      09:45, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      09:45, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      222
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#Завьялово
      Фото: pixabay.com
      222
      0

      Причиной инцидента стали упавшие деревья.

      Завьялово. Удмуртия. В Бабино и Каменном Завьяловского района восстановили электроснабжение. Причиной отключения света в этих населенных пунктах стали упавшие деревья из-за пределов охранной зоны, сообщил корреспонденту «Сусанина» пресс-секретарь филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Михаил Кротиков.

      В Каменном свет в домах появился в 22:27, 27 июня, а в Бабино в 1:34 28 июня.

      «Социально-значимые объекты обесточены не были», - сказал Кротиков.

      Несколько населенных пунктов Завьловского района остались без света вечером вторника, 27 июня. Всего в них проживает около 890 человек.

      09:45, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      222
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#Завьялово

       

       

       

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