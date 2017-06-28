Электроснабжение восстановили во всех отключенных населенных пунктах Завьяловского района

Причиной инцидента стали упавшие деревья.

Завьялово. Удмуртия. В Бабино и Каменном Завьяловского района восстановили электроснабжение. Причиной отключения света в этих населенных пунктах стали упавшие деревья из-за пределов охранной зоны, сообщил корреспонденту «Сусанина» пресс-секретарь филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Михаил Кротиков.

В Каменном свет в домах появился в 22:27, 27 июня, а в Бабино в 1:34 28 июня.

«Социально-значимые объекты обесточены не были», - сказал Кротиков.

Несколько населенных пунктов Завьловского района остались без света вечером вторника, 27 июня. Всего в них проживает около 890 человек.