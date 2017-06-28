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      В Удмуртии семейный дебошир с ножом напал на полицейского

      09:00, 28 июня, 2017
      09:00, 28 июня, 2017
      208
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      #Вавож\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: susanin.news
      208
      0

      Мужчина получил условный срок.

      Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе семейный дебошир напал на полицейского с ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Установлено, что 14 апреля 2017 года 56-летний житель села Новая Бия был пьян. С топором в руках он угрожал жене убийством. После чего женщина вызвала сотрудников полиции. Когда приехал наряд, обвиняемый ударил полицейского ножом в правую ногу.

      Мужчину признали виновным по части 2 статьи 318 УК России («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), а также по части 1 статьи 119 УК России («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»). Его приговорили к 5 годам 1 месяцу лишения свободы условно. 

      09:00, 28 июня, 2017
      208
      0
      #Вавож\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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