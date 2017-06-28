В Удмуртии семейный дебошир с ножом напал на полицейского

Мужчина получил условный срок.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе семейный дебошир напал на полицейского с ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 14 апреля 2017 года 56-летний житель села Новая Бия был пьян. С топором в руках он угрожал жене убийством. После чего женщина вызвала сотрудников полиции. Когда приехал наряд, обвиняемый ударил полицейского ножом в правую ногу.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 318 УК России («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), а также по части 1 статьи 119 УК России («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»). Его приговорили к 5 годам 1 месяцу лишения свободы условно.