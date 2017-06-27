  • $ 59 ↓
  • € 66.08 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Несколько населенных пунктов в Завьяловском районе остались без света

      22:29, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      22:29, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      205
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      205
      0

      В них проживает порядка 890 человек.

      Завьялово. Удмуртия. Несколько населенных пуктов Завьяловского района остались без света. Об этом корреспонденту "Сусанина" сообщил во вторник, 27 июня, пресс-секретарь филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Михаил Кротиков.
      "В Бабино и частично рядом с Каменным. Сейчас на местах работают семь бригад на шести машинах, 16 человек. По Каменному уже выехали на место, в ближайшее время должны решить. По Бабино - в процессе", - сказал Кротиков.
      Он уточнил, что в этих населенных пунктах проживает порядка 890 человек.
      Причиной поврежедений на сетях стала плохая погода и сильные порывы ветра.
      "Повреждения не масштабные. Это нормальня рядовая ситуация", - подытожил пресс-секретарь филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Привожья".
      По его словам, на то, чтобы устранить повреждения, потребуется около часа.
      22:29, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      205
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество\n#Завьялово\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      08:00, 26 июня, 2017
      9297

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      9210
      11:47, 27 июня, 2017

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      8359
      09:53, 22 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7241
      14:06, 25 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      6362
      08:00, 27 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6196

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2439
      09:45, 26 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      1024
      09:24, 22 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      924
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      716
      15:28, 23 июня, 2017

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      15:54, 24 июня, 2017
      872

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      667
      19:09, 23 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      647
      10:05, 21 июня, 2017

      Ученые предполагают, что заниматься сексом в космосе будет не очень приятно

      505
      14:03, 21 июня, 2017

      Британские ученые решили бороться с комарами при помощи грязных носков

      502
      16:54, 22 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: портрет для Путина и застрявшие на колесе обозрения

      Женщина с ребенком застряла на колесе обозрения в Ижевске

      Женщина с ребенком застряла на колесе обозрения в Ижевске