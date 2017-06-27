Несколько населенных пунктов в Завьяловском районе остались без света

В них проживает порядка 890 человек.

Завьялово. Удмуртия. Несколько населенных пуктов Завьяловского района остались без света. Об этом корреспонденту "Сусанина" сообщил во вторник, 27 июня, пресс-секретарь филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Михаил Кротиков.

"В Бабино и частично рядом с Каменным. Сейчас на местах работают семь бригад на шести машинах, 16 человек. По Каменному уже выехали на место, в ближайшее время должны решить. По Бабино - в процессе", - сказал Кротиков.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах проживает порядка 890 человек.

Причиной поврежедений на сетях стала плохая погода и сильные порывы ветра.

"Повреждения не масштабные. Это нормальня рядовая ситуация", - подытожил пресс-секретарь филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Привожья".

По его словам, на то, чтобы устранить повреждения, потребуется около часа.