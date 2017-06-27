Жителя Ижевска убили на улице Школьной: следователи возбудили уголовное дело

Горожане рассказали о произошедшем в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска убили на улице Школьной. О произошедшем горожане рассказали в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте.

«Один бухой ударил другого, тот видно неудачно упал и все. с концами», - написала Белла Лаврентьева.

Кроме того, ижевчане рассказали, что убитый мужчина перед инцидентом «бегал с пистолетом», хотя и не угрожал никому.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике информагентству «Сусанин» пояснили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).