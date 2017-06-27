Сутенер из Ижевска искал «работниц» в социальных сетях

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска подозревают в организации занятий проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские установили, что 27-летний безработный мужчина знакомился в социальных сетях с девушками из столицы Удмуртии и предлагал им работу по оказанию интимных услуг. После этого мужчина размещал на специальных сайтах объявления и брал в аренду квартиры для занятия проституцией.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК России («Организация занятия проституцией»). Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.