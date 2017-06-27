Женщина с ребенком застряла на колесе обозрения в Летнем саду Ижевска

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

Ижевск. Удмуртия. Колесо обозрения остановилось в Летнем саду в Ижевске. На нем застряли женщина с ребенком 6 лет, сообщают очевидцы происшествия в группе «ИГГС» ВКонтакте.

Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники МЧС, реанимация, пожарные. Дежурный администратор Летнего сада комментировать происходящее отказалась.

Как рассказал корреспонденту «Сусанина» один из сотрудников парка, из-за плохой погоды на колесе сработала защита.

«Выезжал коленчатый подъемник, чтобы снять женщину с шестилетним ребенком. Слава Богу, колесо смогли запустить, опустить женщину с ребенком вниз. Они отделались легким испугом», - рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.