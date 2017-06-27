Водитель в Ижевске протаранил три автомобиля

Перед этим автолюбитель наехал на световую опору.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске неопытный водитель столкнулся с тремя автомобилями. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе ГИБДД МВД Удмуртии.

ДТП произошло в понедельник, 26 июня, коло 20:40 у дома №1 на улице Карла Маркса. Водитель «ВАЗ-2110» (стаж вождения 8 месяцев) не справился с управлением и наехал на световую опору. После этого он столкнулся с «Фольксвагеном», который ехал в попутном направлении. Затем молодой водитель врезался в стоящие «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112». В результате водители, которые стояли, получили травмы, никто не госпитализирован.