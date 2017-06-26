78 жителей Удмуртии отравились наркотиками с начала года

В прошлом году с острым отравлением к врачам обратились 90 человек.

Ижевск. Удмуртия. 78 жителей Удмуртии отравились наркотиками за 5 месяцев 2017 года. Среди доставленных в больницу – 22 несовершеннолетних.

Как рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Удмуртской Республике Александр Жевлаков, за 2016 год с острым отравлением к врачам обратились 90 человек.

«В целом из числа пострадавших зарегистрировано 4 летальных случая. В 2015 году было 14 случаев», - отметил Жевлаков.

Он добавил, что среди скончавшихся от отравления наркотиками в 2016 году не было несовершеннолетних: «В 2016 году не зарегистрировано ни одного смертельного факта отравления наркотиками несовершеннолетних. В позапрошлом году было три таких факта».

Как пояснил Александр Жевлаков, в основном причиной отравления становятся синтетические наркотики.

За 5 месяцев стражи порядка изъяли в Удмуртии более 17 кг запрещенных веществ, из них 16,5 кг «синтетики». В 2016 году из оборота изъяли 54 кг наркотиков.