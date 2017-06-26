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      78 жителей Удмуртии отравились наркотиками с начала года

      15:23, 26 июня, 2017
      Ксения Чернова
      15:23, 26 июня, 2017
      Ксения Чернова
      221
      0
      #дети\n#здоровье\n#МВД\n#наркотики\n#Удмуртия\n#происшествие
      221
      0

      В прошлом году с острым отравлением к врачам обратились 90 человек.

      Ижевск. Удмуртия. 78 жителей Удмуртии отравились наркотиками за 5 месяцев 2017 года. Среди доставленных в больницу – 22 несовершеннолетних.

      Как рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Удмуртской Республике Александр Жевлаков, за 2016 год с острым отравлением к врачам обратились 90 человек.

      «В целом из числа пострадавших зарегистрировано 4 летальных случая. В 2015 году было 14 случаев», - отметил Жевлаков.

      Он добавил, что среди скончавшихся от отравления наркотиками в 2016 году не было несовершеннолетних: «В 2016 году не зарегистрировано ни одного смертельного факта отравления наркотиками несовершеннолетних. В позапрошлом году было три таких факта».

      Как пояснил Александр Жевлаков, в основном причиной отравления становятся синтетические наркотики.

      За 5 месяцев стражи порядка изъяли в Удмуртии более 17 кг запрещенных веществ, из них 16,5 кг «синтетики». В 2016 году из оборота изъяли 54 кг наркотиков. 

      15:23, 26 июня, 2017
      Ксения Чернова
      221
      0
      #дети\n#здоровье\n#МВД\n#наркотики\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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