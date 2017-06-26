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      Рядом с бывшей воинской частью в Пугачево нашли боевой взрыватель

      11:16, 26 июня, 2017
      11:16, 26 июня, 2017
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      #оружие\n#Малая Пурга\n#Пугачево\n#взрывчатка\n#Росгвардия
      Фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике
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      Головную часть к артиллерийскому снаряду уничтожили сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Удмуртии.

      Малая Пурга. Удмуртия. В Пугачево уничтожили боевой взрыватель, который нашли рядом с бывшей воинской частью. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

      Часть артиллерийского снаряда нашли 23 июня. На место происшествия была направлена группа инженерно-технического отдела ОМОН.

      Прибывшие на место саперы установили, что найденный предмет является боевым взрывателем РГМ-2 головной части к артиллерийским снарядам 122 мм или 152 мм. Взрывотехники ОМОН вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили.

      Напомним, что взрывы на военном арсенале в Пугачево произошли в ночь со 2 на 3 июня 2011 года. В течение ночи из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы более 28 тыс. человек. В результате ЧП один человек погиб, за медицинской помощью обратились 100 человек

      11:16, 26 июня, 2017
      697
      0
      #оружие\n#Малая Пурга\n#Пугачево\n#взрывчатка\n#Росгвардия

       

       

       

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