Рядом с бывшей воинской частью в Пугачево нашли боевой взрыватель

Головную часть к артиллерийскому снаряду уничтожили сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Удмуртии.

Малая Пурга. Удмуртия. В Пугачево уничтожили боевой взрыватель, который нашли рядом с бывшей воинской частью. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

Часть артиллерийского снаряда нашли 23 июня. На место происшествия была направлена группа инженерно-технического отдела ОМОН.

Прибывшие на место саперы установили, что найденный предмет является боевым взрывателем РГМ-2 головной части к артиллерийским снарядам 122 мм или 152 мм. Взрывотехники ОМОН вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили.

Напомним, что взрывы на военном арсенале в Пугачево произошли в ночь со 2 на 3 июня 2011 года. В течение ночи из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы более 28 тыс. человек. В результате ЧП один человек погиб, за медицинской помощью обратились 100 человек